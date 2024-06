Vertice G7: 'Sostegno al piano Biden, Hamas accetti l'accordo'

(ANSAmed) - BARI, 14 GIU - "Sosteniamo pienamente e sosterremo l'accordo globale delineato dal presidente Biden che porterebbe a un cessate il fuoco immediato a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi, a un aumento significativo e sostenuto del flusso di assistenza umanitaria in tutta Gaza e a una fine duratura della crisi, con gli interessi di sicurezza di Israele e la sicurezza dei civili palestinesi a Gaza garantiti". E "ribadiamo il nostro appello ad Hamas affinché accetti e attui in modo completo e inequivocabile la proposta di cessate il fuoco e sollecitiamo i Paesi che esercitano influenza su Hamas ad aiutare a garantire che lo faccia". E' quanto si legge nel comunicato finale del G7 in Puglia visionato dall'ANSA.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA