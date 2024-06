Erdogan: 'Il mondo islamico sia unito contro Israele'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 GIU - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che "è importante per il mondo islamico essere unito contro le politiche di genocidio messe in pratica da Israele nei territori palestinesi". Lo riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara, citando le parole del leader turco durante un incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, in Italia, dove si trova in occasione del G7."Il presidente Erdogan ha affermato che assicurare un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza e facilitare l'invio di aiuti umanitari mandati nella regione per i palestinesi dovrebbero essere ritenute priorità in agenda e dovrebbero essere messi in pratica sforzi per ottenere questi obiettivi", afferma la nota. Durante l'incontro, Erdogan e Mohammed Bin Zayed hanno discusso anche delle relazioni tra Turchia ed Emirati oltre che di questioni regionali e globali. (ANSAmed).

