Blinken in Israele lunedì, Netanyahu parlerà al Congresso Usa

(ANSAmed) - TEL AVIV / NEW YORK, 07 GIU - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, arriverà in Israele lunedì prossimo. Lo ha riferito Ynet secondo cui la visita - l'ennesima nel Paese dall'avvio della guerra - avviene nell'ambito delle trattative per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi.Inoltre, il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, parlerà al Congresso americano il prossimo 24 luglio, secondo quanto riportano i media americani citando fonti del Congresso.(ANSAmed).

