Sanchez, 'appoggiamo azione Cpi contro Israele per la legalità'

(ANSAmed) - MADRID, 06 GIU - Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha giustificato oggi la decisione della Spagna di unirsi alla denuncia del Sudafrica contro Israele davanti alla Corte penale internazionale (Cpi) dell'Onu per "il rafforzamento delle Nazioni Unite e di un sistema basato sulle regole" e ha criticato che Israele abbia ignorato la richiesta della Corte per fermare il conflitto. "E' urgente che tutti appoggiamo la Cpi per fermare ogni operazione militare. Bisogna proteggere il tribunale come massima espressione della legalità internazionale", ha rilevato Sanchez.Nell'intervenire in chiusura del forum della Confederazione Imprenditoriale dell'Economia sociale oggi a Madrid, il premier socialista ha rilevato: "Non abbiate dubbi che la Spagna si manterrà dal lato corretto della storia". Dopo aver ricordato che "la Spagna è impegnata per la pace, la stabilità e la legalità internazionale e condanna gli attentati di Hamas del 7 ottobre", Sanchez ha lamentato "le almeno 37 vittime dell'attacco di questa mattina" alla scuola dell'Urnwa, definendo "insopportabile" la sofferenza della popolazione palestinese e ha ricordato che il 90% dei bambini della Striscia di Gaza soffrono di denutrizione, secondo l'Onu. (ANSAmed).

