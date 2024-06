Isolotto al largo di Creta accoglierà i migranti e i rifugiati

(ANSAmed) - ATENE, 06 GIU - Il piccolo isolotto di Gavdos, al largo della costa meridionale di Creta, è diventato l'ultimo comune della Grecia a ricevere finanziamenti dal Ministero delle Migrazioni e dell'Asilo del governo di Atene, che cerca di affrontare il picco in corso nei flussi di rifugiati e migranti nella zona.Gavdos è il comune più piccolo della Grecia ed è il suo punto più meridionale e non ha strutture per accogliere i richiedenti asilo. Ora le autorità greche hanno incluso l'isolotto nel suo ultimo ciclo di finanziamenti, con il comune di Gavdos che riceverà 120.000 euro per la "dotarsi di una barca, di motore, carburante per il trasporto di rifiuti; fornitura di prodotti farmaceutici e articoli essenziali per l'accoglienza e il soggiorno di breve durata degli immigrati a Gavdos e per dotarsi di attrezzature per gli esercizi fisici".Il finanziamento fa parte di una nuova iniezione di oltre 2 milioni e 330.000 euro dal Fondo di solidarietà stanziato da Atene per una serie di progetti su diverse isole greche, annunciata da Dimitris Kairides, Ministro dell'immigrazione e dell'asilo.Nonostante un calo complessiva dei flussi di richiedenti asilo e migranti che negli ultimi 12 mesi hanno cercato di raggiungere la Grecia, in seguito di un rafforzamento delle misure di sicurezza e di maggiori pattugliamenti nell'Egeo, quest'anno si è assistito a un aumento dei tentativi dei trafficanti di intraprendere il viaggio più lungo e pericoloso dalla Libia all'Italia, passando per Creta. (ANSAmed).

