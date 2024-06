Idf: 'Siamo pronti per il nord, quando avremo l'ordine'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 GIU - "Siamo preparati e pronti.Quando riceveremo l'ordine per questo, il nemico si troverà di fronte un esercito forte". Lo ha detto il Comandante del Fronte nord israeliano Ori Gordin confermando che l'Idf ha completato le preparazioni la scorsa settimana per un possibile attacco al nord del Paese. Gordin - che ha parlato in una cerimonia per i 18 anni della Seconda guerra in Libano - ha aggiunto che la "missione è chiara". "Ed è quella - ha spiegato - di cambiare la situazione della sicurezza in modo che gli sfollati dal nord possano tornare a casa il più presto possibile". (ANSAmed).

