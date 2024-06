Hamas: 'Almeno 40 le persone uccise nel raid su scuola Unrwa'

(ANSAmed) - ROMA, 06 GIU - Sono almeno 40 le persone rimaste uccise nell'attacco aereo israeliano contro una scuola delle Nazioni Unite in un campo profughi nel centro della Striscia di Gaza,secondo quanto affermano funzionari del governo di Gaza, controllato da Hamas.Più di 500 palestinesi sfollati si erano rifugiati nel campo profughi di Nuseirat, hanno aggiunto, citati dall'agenzia spagnola Efe. "L'esercito di occupazione ha ucciso 40 sfollati nel massacro di Nuseirat, tra cui 14 bambini e nove donne, e ne ha feriti altri 74, tra cui 23 bambini e 18 donne", ha precisato il governo della Striscia."Un altro giorno orribile a Gaza. Un'altra scuola dell'Unrwa trasformata in rifugio attaccata. Questa volta a Nuseirat, nella zona centrale, colpita nella notte dalle forze israeliane senza preavviso agli sfollati o all'Unrwa", ha commentato su X Philippe Lazzarini, capo dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. (ANSAmed).

