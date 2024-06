Fonte Israele, 'nessuna risposta formale di Hamas sull'accordo'

(V. 'Media, 'Hamas respinge accordo...' delle 11.25) (ANSAmed) - TEL AVIV, 06 GIU - Israele non ha ancora avuto "una riposta formale" da parte di Hamas sulla roadmap per la tregua e il rilascio degli ostaggi. Lo ha detto un funzionario israeliano a Kan tv riferendosi a quanto sostenuto da un media saudita secondo il quale per Hamas ogni proposta deve includere garanzie per la fine della guerra. (ANSAmed).

