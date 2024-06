Tajani, sosteniamo la proposta Usa sul cessate il fuoco a Gaza

(ANSAmed) - AOSTA, 04 GIU - "Noi sosteniamo fortemente la proposta americana, c'è il documento anche del G7 che va in questa direzione e l'obiettivo è quello di arrivare alla pace, tutto ciò che va nella direzione della Pace in Medio Oriente come in Ucraina noi lo sosteniamo quindi bene la proposta. Speriamo che Hamas e Israele lo accettino. E noi stiamo lavorando per questo". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla proposta americana di cessate il fuoco, durante un appuntamento elettorale ad Aosta. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA