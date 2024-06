Il Marocco sostiene la proposta Usa per cessate il fuoco a Gaza

(ANSAmed) - RABAT, 04 GIU - Il Marocco sostiene la proposta lanciata dal presidente Usa Joe Biden per un cessate il fuoco a Gaza. È un comunicato del Ministero degli Esteri che spiega che Mohammed VI del Marocco, che tra l'altro presiede il Comitato Al Quds, aderisce all'iniziativa statunitense "per un cessate il fuoco duraturo a Gaza, l'accesso agli aiuti umanitari, la protezione dei civili, il ritorno degli sfollati, nonché la ricostruzione delle aree distrutte".Il Marocco, conclude il comunicato, continua a credere che una pace duratura in Medio Oriente richieda inevitabilmente una soluzione a due Stati: uno Stato palestinese, ai confini del giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale, che convive fianco a fianco con uno Stato israeliano. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA