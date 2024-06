Hamas, 'non siamo noi ad ostacolare l'accordo'

(ANSAmed) - ROMA, 04 GIU - Un alto funzionario di Hamas, Sami Abu Zuhri, ha criticato le pressioni dell'Occidente affinché il movimento terroristico accetti la proposta americana di cessate il fuoco a Gaza "come se fosse Hamas a ostacolare l'accordo". Lo riporta il Times of Israel. Citando i media legati ad Hamas, Abu Zuhri afferma che Israele non è seriamente intenzionato a raggiungere un accordo a Gaza e sta ancora manovrando sotto la copertura degli Stati Uniti "nonostante la Casa Bianca sappia che il problema riguarda (Israele)". (ANSAmed).

