Migranti: Tunisi, situazione stabile a frontiere con Algeria

(ANSAmed) - TUNISI, 31 MAG - "La situazione della sicurezza alle frontiere occidentali della Tunisia è stabile. Tuttavia, cautela e vigilanza rimangono essenziali". Lo ha affermato il generale di brigata Mohamed Sebri, comandante del 14mo reggimento di fanteria meccanizzata al Kef, in occasione di una visita sul campo al reggimento organizzata dal ministero della Difesa per i giornalisti, sottolineando che il coordinamento con le varie parti interessate continua a mitigare le potenziali minacce.Per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione irregolare e del flusso di africani subsahariani attraverso le frontiere terrestri, Sebri ha assicurato che la situazione è sotto controllo. "Abbiamo il fenomeno dei flussi migratori sotto controllo, non al 100%, ma c'è uno sforzo e un coordinamento continuo con il ministero dell'Interno e possiamo confermare che i numeri sono in costante diminuzione". Per quanto riguarda gli sforzi congiunti delle varie parti interessate, l'alto ufficiale militare ha sottolineato che il coordinamento con il ministero dell'Interno comprende lo scambio di informazioni in tempo reale, operazioni congiunte e formazione.È stato inoltre istituito un meccanismo di coordinamento basato sulla condivisione delle informazioni con le autorità algerine, ha aggiunto. Il 14mo reggimento di fanteria meccanizzata è responsabile della sicurezza delle frontiere terrestri e della lotta al terrorismo nel suo "settore di responsabilità", che si estende da Jendouba a nord a Kasserine a sud, Siliana a est e la frontiera algerina a ovest, riporta l'agenzia di stampa Tap. (ANSAmed).

