Israele, 'Idf ha completato sue operazioni a Jabalya'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 MAG - L'esercito ha concluso le sue operazioni a Jabalya nel nord della Striscia in quelli che sono stati definiti tra i combattimenti "ravvicinati" più intensi della guerra a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo una stima di "500-600 operativi di Hamas uccisi" nella battaglia. Secondo la stessa fonte, i tunnel costruiti sotto Jabalya "arrivavano fino a 500 metri dal confine israeliano e sono stati realizzati per entrare" all'interno di Israele. Il portavoce ha poi spiegato che l'Idf ha messo in pratica a Jabalya le "lezioni apprese operando a Khan Yunis", circondando "i miliziani di Hamas che erano nel sottosuolo". I tunnel - ha proseguito - hanno condotto i soldati "ai centri di comando, a grandi depositi di munizioni" le informazioni ottenute " hanno aiutato l'esercito a recuperare i corpi di sette israeliani rapiti il ;;7 ottobre". (ANSAmed).

