Haniyeh, 'richieste restano la fine della guerra e ritiro Idf'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 MAG - Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha confermato che la fazione islamica non abbandona le sue richieste ai fini di una possibile tregua e per il rilascio degli ostaggi israeliani. Tra queste - ha detto Haniyeh su Telegram sottolineando che sono state ribadite ai mediatori - "la fine dell'aggressione, un totale ritiro dell'esercito israeliano da Gaza e la rimozione dell'assedio e la ricostruzione". "Oltre - ha aggiunto - ad un onorevole scambio di prigionieri".Haniyeh ha poi bollato "come illusioni" le idee di un futuro di Gaza senza Hamas. "Non ci sarà nessuno tra il nostro popolo - ha sottolineato - che accetterà un'alternativa alla resistenza".Israele, ha concluso, "sta perdendo l'opinione pubblica mondiale, come il terrorismo intellettuale che pratica attraverso le cosiddette leggi sull'antisemitismo e non è riuscito a contenere l'ondata di massa internazionale a sostegno dei diritti del popolo palestinese". (ANSAmed).

