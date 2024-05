Tunisia si prepara a creare propria zona Sar

(ANSAmed) - TUNISI, 30 MAG - La Tunisia si appresta a formalizzare una zona di ricerca e salvataggio in mare (Sar) che sarà "sotto la propria sovranità nazionale". Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Imed Memmich, in occasione della sua supervisione alle fasi conclusive dell'esercitazione di ricerca e salvataggio marittimo 'Safe Sea 24', condotta dalla Marina militare di Tunisi, al largo del porto di La Goulette."L'obiettivo della creazione di un sistema nazionale di ricerca e salvataggio marittimo è quello di migliorare l'efficacia dell'intervento dello Stato in questo campo, al fine di fornire servizi di ricerca e salvataggio marittimo a tutti gli utenti tunisini e non tunisini del mare nell'area di responsabilità tunisina, in particolare ai pescherecci tunisini, alle navi passeggeri, alle imbarcazioni commerciali e alle imbarcazioni da diporto", ha detto il ministro in una nota pubblicata dello stesso dicastero, sottolineando "che lo Stato adempie ai suoi obblighi e impegni internazionali in questo campo".Memmich ha poi aggiunto che il sistema nazionale di ricerca e salvataggio in mare si basa su tre pilastri principali: un'autorità nazionale responsabile della ricerca e del salvataggio marittimo, rappresentata dalla Guardia Costiera nazionale, un piano nazionale per la ricerca e il salvataggio marittimo che comprende i meccanismi di coordinamento e i compiti e i poteri delle parti intervenienti, attualmente in fase di finalizzazione, nonché l'area di responsabilità nel campo della ricerca e del salvataggio marittimo, che è sotto la sovranità tunisina". (ANSAmed).

