Tajani, il progetto Food for Gaza sta andando avanti

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAG - "Noi stiamo lavorando perché gli aiuti umanitari arrivino prima possibile. Stiamo anche con l'Organizzazione mondiale della sanità lavorando e siamo pronti a votare a favore del documento sulla situazione sanitaria a Gaza". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine dell'assemblea Confapi rispondendo a una domanda sui rischi per gli aiuti dopo il controllo israeliano sul corridoio di Filadelfia lungo il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. "Il progetto Food for Gaza va avanti, abbiamo l'autorizzazione sia israeliana sia il parere favorevole dell'Autorità nazionale palestinese e stiamo lavorando con i Giordani per far entrare da quella parte gli aiuti umanitari del progetto italiano", aggiunge Tajani."Certo che siamo preoccupati - conclude Tajani - abbiamo chiesto da tempo per un immediato, cessate il fuoco per permettere aiutare la popolazione civile e liberare gli ostaggi israeliani che sono le mani di Hamas ed è quello che ho ridetto anche stamane al ministro dell'economia dell'Arabia Saudita che ha incontrato alla Farnesina e che ho detto sabato scorso al primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese". (ANSAmed).

