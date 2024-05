Tajani, dialogo fruttuoso con sauditi per pace in Medio Oriente

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAG - "Il partenariato strategico con Arabia Saudita Italia al centro del proficuo incontro con il ministro dell'Economia e della Pianificazione Faisal Alibrahim.Dialogo operativo e fruttuoso per rafforzare pace e stabilità in Medio Oriente e per aumentare export italiano in Arabia Saudita": lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. (ANSAmed).

