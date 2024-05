Sisi, i palestinesi non siano costretti a lasciare Gaza

(ANSAmed) - PECHINO, 30 MAG - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha esortato la comunità internazionale a garantire che i palestinesi della Striscia di Gaza non siano costretti a lasciare i loro territori. "Chiedo alla comunità internazionale di fornire immediata assistenza umanitaria a lungo termine alla Striscia di Gaza e di porre fine all'assedio israeliano", ha detto Sisi al Forum di cooperazione Cina-Stati arabi in corso a Pechino.Il leader egiziano ha chiesto di "fermare ogni tentativo di costringere i palestinesi a fuggire con la forza dalla loro terra", notando che "non esiste alcun percorso verso la pace e la stabilità nella regione" senza un "approccio globale alla causa palestinese".A tal proposito, Sisi ha chiesto un "impegno serio e immediato per la soluzione dei due Stati e il riconoscimento del diritto legittimo dei palestinesi a uno Stato indipendente". I suoi commenti di Sisi arrivano dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ottenuto il "controllo operativo" sul corridoio strategico di Filadelfia lungo il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto.Il corridoio fungeva da zona cuscinetto tra Gaza ed Egitto e le truppe israeliane lo pattugliavano fino al 2005, quando furono ritirate come parte di un più ampio disimpegno dalla Striscia di Gaza. (ANSAmed).

