Bonino, occorre l'istituzione di un commissario al Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAG - "Io credo, e ormai ho perso il fiato nel dirlo, che il governo debba chiedere l'istituzione di un commissario al Mediterraneo. Non c'è un commissario con la delega al Mediterraneo e faccio riferimento a quei Paesi del Mediterraneo che non sono in guerra". Lo dice Emma Bonino, candidata alle Europee, intervistata da Maria Latella sul canale di youtube di +Europa."Rendiamoci conto che il Niger, un Paese pieno di risorse come l'uranio, non ha la tecnologia per estrarle. Sono un branco di criminali, stiano a casa loro, si dice. Lo farebbero se potessero stare a casa loro in condizioni di vita migliori", sottolinea. "Un commissario europeo potrebbe dar vita a piccoli ma significativi passi avanti come per esempio un Erasmus ampliato ai Paesi del Mediterraneo. Sarebbe una svolta anche per migliorare i rapporti tra i Paesi europei del Mediterraneo e il Nord Africa", aggiunge. (ANSAmed).

