Sanchez vedrà domani premier palestinese e ministri arabi

(ANSAmed) - MADRID, 28 MAG - Il premier spagnolo si riunirà domani al palazzo della Moncloa con il primo ministro palestinese, Mohamed Mustafa e vari ministri degli esteri di Paesi arabi che fanno parte del Gruppo di contatto arabo per Gaza, per analizzare la situazione dopo il riconoscimento dello Stato di Palestina approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Lo segnalano fonti ufficiali riprese dall'agenzia Efe.Nella dichiarazione istituzionale fatta oggi il capo del governo ha assicurato che "tutti gli sforzi saranno orientati a fare realtà" la soluzione dei due Stati. E ha indicato tre priorità: la prima riguarda un cessate il fuoco permanente a Gaza, l'accesso degli aiuti umanitari alla Striscia e la liberazione immediata degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. La seconda riguarda il supporto all'Autorità Nazionale Palestinese nel processo di riforme, mentre la terza è continuare a promuovere la cooperazione con i Paesi arabi che lavorano per la pace a Gaza.In questo ambito Sanchez incontrerà Mohamed Mustafa e i ministri degli esteri di Qatar, Arabia Saudita, e Turchia, in una riunione alla quale prenderà parte anche il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares. Per lunedì è invece prevista la visita a Madrid del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shourky., (ANSAmed).

