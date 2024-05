Nuovo round di colloqui sulla Libia atteso al Cairo

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 MAG - Il portavoce del Parlamento libico Ageela Saleh ha annunciato un nuovo ciclo di consultazioni con i capi del Consiglio presidenziale della Libia e dell'Alto Consiglio di Stato (Hcs). La data non è stata ancora fissata ma, ha detto il portavoce all'agenzia egiziana Mena, "i colloqui si svolgeranno presto presso la sede della Lega Araba al Cairo. Al centro, la situazione politica nel Paese, dopo una prima serie di discussioni alla Lega Araba concluse con "risultati significativi". "Sono stati stipulati accordi chiave, inclusa l'unificazione delle posizioni sovrane della Libia per rafforzarne l'efficacia a livello nazionale. C'è stato anche un consenso sulla formazione di un governo unificato e sull'affermazione della sovranità e della stabilità della Libia", riferisce Saleh.La Libia è nel caos da quando una rivolta sostenuta dalla Nato ha rovesciato il leader Muammar Gheddafi nel 2011.L'economia, fortemente dipendente dal petrolio, ha sofferto a causa del conflitto in corso, con un impatto sul mercato petrolifero globale e sull'economia nazionale. Le elezioni, previste inizialmente per dicembre 2021 sono state rimandate più volte a causa di disaccordi sulle leggi elettorali e sull'ammissibilità di alcuni candidati, sollevando preoccupazioni sulla fattibilità di una transizione politica pacifica.Nonostante il cessate il fuoco, la sicurezza rimane un problema significativo, a causa dei combattimenti sporadici tra le tribù e le varie forze in campo. A ciò si aggiungono la tratta dei migranti e il dispiegamento di mercenari. (ANSAmed).

