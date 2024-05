Pentagono, aiuti del molo a Gaza non ancora consegnati

(ANSAmed) - WASHINGTON, 22 MAG - Nessuno degli aiuti che sono stati scaricati dal molo temporaneo costruito dagli Usa al largo della costa di Gaza è stato consegnato alla popolazione palestinese: lo ha ammesso il portavoce del Pentagono Pat Ryder spiegando che gli Stati Uniti stanno lavorando con Israele e le Nazioni Unite per stabilire "percorsi alternativi" per la consegna sicura delle 569 tonnellate di aiuti dopo che folle di disperati hanno intercettato nel fine settimana i primi camion provenienti dal molo. Da ieri, ha riferito, si è cominciato a trasferire gli aiuti in magazzini in attesa di distribuirli quando saranno risolti i problemi di sicurezza. (ANSAmed).

