Principe saudita rinvia la visita a Tokyo per salute re Salman

PECHINO - Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha rinviato la sua visita in Giappone, prevista per oggi, a causa delle condizioni di salute di re Salman, in base a quanto riferito dal capo segretario di gabinetto giapponese Yoshimasa Hayashi. Il leader de facto saudita avrebbe dovuto incontrare l'imperatore nipponico Naruhito e il premier Fumio Kishida durante il viaggio previsto dal 20 al 23 maggio. Domenica l'agenzia di stampa statale dell'Arabia Saudita ha riferito che re Salman, 88 anni, sarà sottoposto a cure per un'infiammazione ai polmoni.





