Netanyahu, 'dalla Cpi uno scandalo ma non ci fermerà'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAG - "E' uno scandalo. Questo non fermerà né me né noi". Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu, citato dai media, ha definito in una riunione del Likud la mossa del procuratore della Cpi che ha chiesto di emettere mandati di arresto contro di lui e contro il ministro della Difesa Yoav Gallant. (ANSAmed).

