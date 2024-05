Egitto, operazione a Rafah mette in pericolo convogli umanitari

IL CAIRO - "Le azioni militari a Rafah palestinese mettono in pericolo i convogli umanitari e impongono restrizioni al loro ingresso nella Striscia di Gaza": lo afferma il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry all'emittente statale Al Qahera. "Continuiamo a lavorare per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e portare maggiori aiuti alla Striscia", ha aggiunto.

I valichi di frontiera tra Egitto e Gaza sono chiusi per il 14/o giorno consecutivo, gli aiuti fermi e soggetti a decadimento, le spese per i trasportatori in aumento, fa sapere la Mezzaluna Rossa egiziana. Sono 4.800 i camion in attesa di poter entrare a Gaza dalle città del Nord Sinai.





