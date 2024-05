Ue: 'In arrivo nostri aiuti a Gaza attraverso il molo Usa'

ROMA - "Una nuova spedizione di aiuti da Cipro a Gaza, attraverso il corridoio marittimo e il molo statunitense di recente costruzione, viene effettuata oggi, trasportando forniture dell'Ue. Attraverso il Meccanismo di protezione civile, la Romania sta inviando più di 88.000 scatole di cibo ai palestinesi bisognosi. La Commissione copre i costi di trasporto di questa consegna. È stato inoltre istituito un centro logistico dell'Ue a Cipro per aiutare a gestire l'ulteriore flusso di assistenza a Gaza". Lo fa sapere la Commissione Europea in una nota.



Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue rimane in stretto contatto con gli Stati membri e i partner umanitari per mobilitare le offerte di assistenza attraverso il corridoio marittimo al fine di aumentare le forniture di aiuti. Questa nuova fornitura di aiuti via mare si aggiunge alle oltre 2.000 tonnellate già convogliate dai voli del ponte aereo umanitario dell'Ue e ai 193 milioni di euro di finanziamenti umanitari stanziati quest'anno per i palestinesi bisognosi.



Il corridoio marittimo è complementare e non è destinato a sostituire le rotte terrestri esistenti verso Gaza, come i valichi di Kerem Shalom e Rafah. L'Ue chiede a Israele di garantire un accesso continuo attraverso nuove vie, come il valico di Erez e l'utilizzo del porto di Ashdod.

