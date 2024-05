Tajani, Katz ribadito sostegno operazione italiana Food for Gaza

(ANSAmed) - LIVORNO, 16 MAG - "Ieri ho avuto un lungo colloquio con il ministro degli esteri israeliano Katz al quale ho chiesto di non sferrare l'attacco a Rafah e di aiutare tutte le iniziative per portare cibo e beni di prima necessità alla popolazione palestinese. Lui mi ha ribadito il sostegno all'operazione italiana Food for Gaza e mi auguro che si possa da parte italiana far arrivare il maggior numero di aiuti. La missione è già operativa". Così il segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un'iniziativa elettorale a Livorno."Entro la fine del mese sarà in Italia il ministro degli esteri e primo ministro dell'Autorità palestinese - ha aggiunto - con il quale ci confronteremo per valutare cosa si può fare per costruire la pace, e soprattutto costruire uno Stato palestinese che non sia nelle mani dei terroristi di Hamas ma che sia governato da una rinnovata, e sostenuta da parte nostra, Autorità nazionale palestinese. L'obiettivo, come diciamo sempre, è avere due popoli e due stati che si riconoscono e possono vivere in pace". (ANSAmed).

