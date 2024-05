Il Patriarca latino di Gerusalemme in visita a Gaza City

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 16 MAG - Il Patriarca latino di Gerusalemme è in visita a Gaza City. Lo fa sapere il Patrarcato.Nella visita, ha fatto sapere la Chiesa, ha consegnato un "messaggio di speranza, solidarietà e sostegno" alla popolazione del territorio palestinese devastato dalla guerra."Sua Beatitudine, Pierbattista Cardinale Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, è entrato a Gaza e ha raggiunto la parrocchia della Sacra Famiglia per una visita pastorale", ha dichiarato il Patriarcato Latino di Gerusalemme in un comunicato, aggiungendo che ha celebrato una messa. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA