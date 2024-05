Appello di Al Sisi per Gaza, 'mettiamo fine a questa guerra'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 16 MAG - "Mettiamo fine immediatamente a questa guerra oltraggiosa contro i palestinesi, che meritano di riconquistare i loro diritti legittimi nella creazione del loro Stato indipendente, lungo i confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale. Tutte le future generazioni di palestinesi e israeliani meritano di vivere in una regione dove prospera la giustizia, prevale la pace e regna la sicurezza; hanno il diritto di vivere in una regione dove le speranze del futuro sublimano il dolore del passato": è l'appello alla comunità internazionale del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi dal vertice arabo in corso nel Bahrein. (ANSAmed).

