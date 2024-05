Fonte Israele, 'speriamo in embargo sulle armi solo per Rafah'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 MAG - L'apparato di difesa di Israele spera che l'embargo Usa sulle armi sia limitato all'operazione in corso a Rafah. "Dopo tutto - ha detto un funzionario della sicurezza a Ynet - armi e munizioni non hanno colore né odore.Se bloccano le spedizioni di armi, le bloccano anche in relazione a Beit Hanon, al quartiere di Zeitun nella Striscia e al Libano". "E questa - ha aggiunto - sarebbe una violazione di vasta portata delle sicurezza israeliana".Secondo la stessa fonte, gli Usa proibiranno l'uso delle armi solo a Rafah: cosa che, secondo gli accordi sulla fornitura, Washington può fare mettendo una clausola a questo scopo. Una soluzione parziale della crisi, ha aggiunto. (ANSAmed).

