In Arabia Saudita programmi sostegno a orfani e madri single

(ANSAmed) - NAPOLI, 08 MAG - L'Arabia Saudita ha lanciato due iniziative sociali per aiutare gli orfani e le madri single nel Paese. L'iniziativa, spiega l'Arab News, è stata ideata da Mohammed bin Saad Al-Muharib, general manager della Ensan, società di sostegno per gli orfani che ha diversi programmi in campo e prevede una serie di attività psicologiche, spirituali, linguistiche, sociali e di settori della sanità e anche dell'organizzazione economica.I programmi del corso complessivo chiamato 'Enayah' ('Occuparsene', in arabo), saranno dedicati per il primo anno a 30 bambini orfani dell'età scolastica. L'associazione ha organizzato corsi complessivi che durano un anno accademico e prevedono lezioni regolari, ma anche visite e escursioni con l'obiettivo di portare ai bambini gli strumenti di cui hanno bisogno per navigare verso la conquista di un futuro di successo personale.L'iniziativa ha anche un secondo programma chiamato "Qanadil", che vuol dire lanterne, ed è stato pensato per madri single, fornendo loro un ampio programma di sostegno delle emozioni e della vita pratica da compiere. Percorsi, questi, che sono pensati per dare forza alle madri single di raggiungere anche loro dei successi professionali personali. Lo schema di sostegno prevede 90 ore di esercitazione pratica per saper avere responsabilità educazionali ma anche trasmettere loro la capacità di comprendere i bisogni spirituali e psicologici dei loro figli, e anche di aiutare la loro crescita. Entrambi i programmi saranno osservati dall'associazione di specialisti degli orfani nel Paese saudita e sostenuti dalla Fondazione Abdul Latif Al-Essa Charitable. I corsi si terranno nel centro sociale a Riad. (ANSAmed).

