Borrell, a Gaza uccisi 249 cooperanti e oltre 100 reporter

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 APR - Nel corso del conflitto tra Hamas e Israele "sono stati uccisi 249 operatori umanitari" prima dell'attacco ai cooperanti di World Central Kitchen (Wck, che ha causato "un'ondata di indignazione" nel mondo. "Forse non siamo stati attenti prima". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell parlando al Parlamento Europeo, precisando che Israele ha parlato "di errore", per quanto riguarda il Wck, "e questo ci fa pensare se ci siano stati altri errori".Borrell ha poi ricordato che anche oltre "100 tra giornalisti e operatori dei media" sono stati uccisi. "I reporter devono essere protetti", ha aggiunto manifestando preoccupazione per la nuova legge d'Israele sulla restrizione del lavoro dei media internazionali che, unita al divieto d'ingesso a Gaza, "ci fa dubitare sulla possibilità di sapere quello che accade".(ANSAmed).

