Netanyahu: 'Pronti a scenari che arrivano da altri luoghi'

TEL AVIV - "Ci stiamo preparando per scenari di sfide che provengono da altri luoghi". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu che oggi ha visitato la base aerea di Tel Nof. "Ci stiamo preparando a soddisfare le esigenze di sicurezza dello Stato di Israele sia in difesa - ha aggiunto - sia in attacco". Netanyahu ha quindi ricordato che Israele si trova "in tempi difficili. Siamo nel mezzo della guerra a Gaza che continua in pieno vigore, allo stesso tempo continuiamo i nostri sforzi incessanti per riavere i nostri rapiti". "Abbiamo stabilito un principio semplice: chiunque ci fa del male - ha concluso - lo colpiamo".

