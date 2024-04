Wsj, 'Hamas ha respinto la mediazione Usa, farà sua road map'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - Hamas ha rigettato la proposta di una tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Lo ha riferito il Wall Street Journal che cita fonti dei mediatori nei colloqui in corso al Cairo. Hamas - secondo le stesse fonti - pubblicherà invece la propria 'road map' per porre fine alla guerra a Gaza.Il problema principale che impedisce ad Hamas la trattativa - secondo il Wsj - è che manca nella proposta la fine della guerra nella Striscia. (ANSAmed).

