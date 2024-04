Commissione Ue al Pe, 'patto sui migranti ora o mai più'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 10 APR - "Se fallisce la nostra politica migratoria a pagarne il prezzo saranno gli essere umani. L'accordo politico sul tavolo è una conquista straordinaria, e ringrazio in particolare Ppe, Socialisti e Renew. E' importante dar prova del nostro coraggio anche oggi.E' il momento dell'ora o mai più. La storia e gli elettori hanno gli occhi puntati su di noi". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson parlando all'Eurocamera prima del voto sul patto sulla migrazione e l'asilo. "Devono passare tutti i dossier, altrimenti non ne passerà nessuno", ha sottolineato Johansson."Sapete che a me piace il calcio. Bene, questa è una finale e non possiamo lasciare la palla guardare. Gli occhi del mondo, non solo dell'Europa, sono su di noi. Nelle mie visite nei Paesi africani tutti i miei interlocutori mi hanno chiesto del Patto", ha spiegato Johansson sottolineando come per la prima volta ci sia "l'obbligo di solidarietà" tra i Paesi membri. (ANSAmed).

