Tajani, Italia lavora per una de-escalation in Medio Oriente

"Il governo italiano lavora per una de-escalation, sapendo però che Hamas ha la grande responsabilità di aver scatenato questo inferno in Medio Oriente". Così, a Rionero in Vulture (Potenza) il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine di un convegno all'Irccs Crob (Centro di riferimento oncologico di Basilicata)."Ho detto al ministro degli Esteri israeliano che l'Italia sconsiglia qualsiasi attacco a Rafah e, ovviamente, chiediamo ci sia anche la liberazione degli ostaggi", ha aggiunto.Tajani ha quindi spiegato che "ieri abbiamo presentato al ministro degli Esteri d'Israele il progetto italiano 'Food for Gaza' per far arrivare alla popolazione civile palestinese gli aiuti che vogliamo inviare e investiremo 20 milioni dei fondi di cooperazione e sviluppo, assieme con Fao, Pam, Croce Rossa, Mezza luna rossa e protezione civile italiana. La nostra proposta è stata valutata positivamente tant'è che poi nel gruppo di lavoro coinvolgeremo anche rappresentanti dell'ambasciata israeliana in modo da garantire l'ingresso degli alimenti".

