Rabat mantiene il blocco doganale con Spagna su Ceuta e Melilla

(ANSAmed) - MADRID, 08 APR - Due anni dopo la normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra la Spagna e il Marocco, dopo il cambio di posizione di Madrid con il sostegno al piano di autonomia marocchina sul Sahara Occidentale, Rabat continua a non aprire la nuova dogana commerciale con Ceuta e a non ripristinare quella di Melilla, l'altra enclave spagnola nel Paese magrebino - chiusa in maniera unilaterale nel 2018 - che era la principale contropartita nell'accordo concluso il 7 aprile 2022 a Rabat fra Pedro Sanchez e il re Mohamed VI.L'intesa giunse un anno dopo l'arrivo di oltre 10.000 migranti di origini marocchine a Ceuta, a metà maggio 2021.Madrid, dopo aver effettuato vari test pilota, si è detta da mesi pronta ad aprire i valichi commerciali - la cui chiusura ha pesanti complicazioni economiche sulle due enclavi iberiche - con la normalizzazione delle relazioni commerciali in sostituzione del commercio atipico e del contrabbando ai quali la pandemia pose fine, ma la parte marocchina continua a rinviare l'apertura adducendo problemi tecnici.Fra questi, il veto delle autorità di Rabat imposto dal febbraio scorso ai visti speciali temporanei richiesti per i lavoratori transfrontalieri impiegati nelle due enclave, soprattutto nel settore della ristorazione e collaboratrici domestiche, emessi dai consolati spagnoli di Nador e Tetuan. "Il Marocco sta ponendo ogni tipo di impedimenti alla firma di nuovi contratti ai lavoratori transfrontalieri e al rinnovo di quelli esistenti vietando un visto di 24 ore, con l'obiettivo di andare a Cetua per completare l'iter finale per i permessi", ha segnalato la presidente della Confederazione degli imprenditori di Ceuta, Arantxa Campos, citata da El Pais. "L'obiettivo di questa strategia può essere mettere in difficoltà la vita lavorativa a Ceuta o forzare i marocchini a sollecitare la residenza nella nostra città", aggiunge.Rabat considera le due città autonome al nord del Marocco 'presidi' dell'ex colonizzazione spagnola. (ANSAmed).

