Ministro Esteri dell'Iran in Siria dopo attacco al consolato

(ANSAmed) - TEHERAN, 08 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian è arrivato nella capitale siriana Damasco, nella seconda tappa del suo tour regionale, che lo ha già portato in Oman. Amirabdollahian arriva a Damasco ad una settimana dall'attacco attribuito da Teheran a Israele che ha ucciso sette dei suoi comandanti delle Guardie rivoluzionarie in un edificio adiacente all'ambasciata iraniana.Secondo la tv di Stato, il ministro terrà colloqui con alti funzionari siriani su questioni bilaterali e regionali, in particolare sulla guerra a Gaza. (ANSAmed).

