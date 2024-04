Kuwait: si profila ancora stallo dopo le elezioni

(ANSAmed) - KUWAIT CITY, 05 APR - Si profila ancora stallo e paralisi in Kuwait tornato al voto per la terza volta in tre anni. Dalle elezioni è emerso che l'opposizione, in contrasto con il gabinetto di nomina reale, ha mantenuto la sua maggioranza in Parlamento, una situazione che negli ultimi anni hanno causato un'empasse ritardando le riforme tanto necessarie.I candidati dell'opposizione, che comprendono islamisti e indipendenti non legati alla famiglia al-Sabah al potere, hanno conquistato 29 dei 50 seggi dell'assemblea, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Kuna il giorno successivo allo scrutinio.Questo risultato non cambia la configurazione del Parlamento, che prima del suo recente scioglimento contava 29 membri dell'opposizione. In totale, 39 deputati hanno mantenuto il loro seggio, mentre undici volti nuovi sono entrati a far parte di questa assemblea, l'unica delle monarchie arabe del Golfo a essere eletta a suffragio universale.Secondo Badr al-Saif, professore di storia all'Università del Kuwait, con questo risultato lo stallo politico è destinato a continuare. "Alcuni dei nuovi eletti sono noti per non usare mezzi termini", sottolinea.L'assemblea nazionale è stata sciolta a febbraio dal nuovo emiro, lo sceicco Meshal, salito al potere a 83 anni a dicembre, dopo la morte del fratellastro e predecessore, lo sceicco Nawaf.Il voto di ieri, il terzo dal 2022 e il quarto in cinque anni, è particolarmente importante perché il nuovo Parlamento sarà responsabile dell'approvazione della scelta del principe ereditario da parte dello sceicco Meshal. Se l'assemblea dovesse respingere la persona scelta dall'emiro, quest'ultimo presenterebbe tre candidati tra i quali dovrebbe scegliere il futuro emiro del Kuwait. (ANSAmed).

