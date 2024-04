In Spagna la Chiesa a favore di una regolarizzazione di migranti

(ANSAmed) - MADRID, 05 APR - La Conferenza episcopale e diverse associazioni e organizzazioni cattoliche in Spagna, tra cui Caritas, si dicono a favore di una "regolarizzazione straordinaria" di persone migranti che vivono irregolarmente nel Paese iberico. In un comunicato congiunto, tali attori del mondo cattolico chiedono in particolare che il Parlamento ammetta a dibattito una legge di iniziativa popolare a riguardo sostenuta da circa 700.000 cittadini. Una proposta che dovrebbe passare al vaglio del Congresso martedì prossimo."Con piena consapevolezza delle conseguenze dell'irregolarità amministrativa nella vita dei migranti, questi enti ecclesiastici hanno dato appoggio dal 2021 a un processo di regolarizzazione straordinaria delle persone che vivono in situazione irregolare nel nostro Paese", si legge nella nota."Sia per la materia affrontata dall'iniziativa legislativa, con il suo potenziale impatto positivo sulla vita di molte persone, sia per la legittimità democratica garantita al sostegno di centinaia di migliaia di cittadini attraverso le loro firme, sarebbe incomprensibile che questa proposta non venisse discussa", aggiunge. (ANSAmed).

