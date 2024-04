Guterres, situazione a Gaza disperata, mettiamo a tacere le armi

(ANSAmed) - NEW YORK, 05 APR - La "situazione a Gaza è disperata. Ribadisco il mio appello a un cessate il fuoco umanitario e al rilascio degli ostaggi. Mettiamo a tacere le armi". Lo afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres."Quello che serve per Gaza è un cambio di paradigma, non delle misure sparpagliate", ha detto Guterres. "Vedremo cosa succede", ha aggiunto augurandosi che Israele rispetti "realmente e rapidamente" le promesse.Il segretario generale dell'Onu si è detto "turbato" dalle informazioni sul possibile uso dell'intelligenza artificiale da parte di Israele per individuare gli obiettivi da colpire nella guerra a Gaza. A scriverne sono stati nei giorni scorsi molti media internazionali, tra cui il Guardian. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA