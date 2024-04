A Sisi il premio della Pace dell'Assemblea parlamentare Med

(ANSAmed) - IL CAIRO, 04 APR - Al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi è stato assegnato il premio speciale "Campione della Pace" di quest'anno dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Pam) "in riconoscimento dei suoi sforzi unici per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, consegnare aiuti essenziali alla popolazione palestinese e liberare ostaggi". Lo si afferma in una lettera che il segretario generale del Pam, l'ambasciatore Sergio Piazzi, ha inviato a Mohamed Abuel Enein, Presidente emerito della stessa Organizzazione internazionale formata da 31 Paesi e Vicepresidente del Parlamento egiziano."L'annuncio ufficiale dei vincitori e la consegna del premio sono previsti durante la sessione di apertura della 18/a sessione plenaria del Pam in programma il 15 maggio 2024 a Braga, Portogallo", precisa la lettera datata 29 marzo e di cui ANSAmed ha ottenuto una copia."Annualmente, l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo" premia "individui e organizzazioni i cui eccezionali contributi in vari ambiti servono lo sviluppo politico e socio-economico, la protezione dell'ambiente, la cultura e il dialogo tra le religioni nelle regioni euromediterranee e del Golfo, favorendo la pace e la prosperità", ricorda la missiva. Il riconoscimento a Sisi viene motivato "considerando il ruolo cruciale dell'Egitto" fra l'altro anche nella ricerca "della pace e della stabilità nella regione", nell' "aprire un vero orizzonte per raggiungere una pace duratura" fra Israele e Palestinesi "sulla base della soluzione dei due Stati" e nell "evitare che gli attuali scontri possano espandersi".La Pam fu istituita nel 2005 trasformando in struttura parlamentare permanente la "Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo - Cscm", lanciata a Malaga nel 1992. (ANSAmed).

