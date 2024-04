Gallant, 'lavoriamo ovunque contro i nemici di Israele'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 APR - "Stiamo lavorando ovunque per impedire il rafforzamento dei nostri nemici". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in un intervento in Commissione alla Knesset in un primo indiretto riferimento all'attacco a Damasco contro un comandante dei pasdaran iraniani. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è esigere un prezzo molto alto per qualsiasi azione contro Israele".(ANSAmed).

