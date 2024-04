Ambasciatore Prunas incontra il ministro della Difesa tunisino

(ANSAmed) - TUNISI, 2 APR - Durante un incontro tra l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, e il ministro della Difesa Imed Memmich, sono stati "ribaditi la storica amicizia tra Italia e Tunisia e l'impegno comune per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo". Lo scrive in una nota su X la Rappresentanza diplomatica italiana, aggiungendo che nel colloquio sono state "discusse future collaborazioni, anche in vista della prossima riunione della Commissione militare mista".In una nota pubblicata dal ministero tunisino si legge che Memmich "ha elogiato le relazioni di lunga data che legano Tunisia e Italia, vista la vicinanza geografica e le sfide comuni alla sicurezza e ha sollecitato un impulso alla cooperazione militare, principalmente in relazione alla formazione e alla condivisione delle competenze, allo sviluppo di un'azione congiunta e ad uno stretto coordinamento per proteggere le frontiere contro minacce come il terrorismo, la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina, come parte della fiducia e del rispetto reciproco tra i due Paesi".(ANSAmed).

