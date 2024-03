Tajani, 'non possiamo più tollerare vittime civili a Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - "Dobbiamo continuare a lavorare per avere un cessate il fuoco. L'Italia sta facendo tanto con oltre 20 milioni di aiuti, ai quali se ne aggiungeranno altri con il progetto Food For Gaza. Il nostro impegno è per la pace, non possiamo più tollerare altre vittime civili". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani pubblicando un video di un passaggio della sua intervista andata in onda ieri sera a Porta a Porta su Rai1. (ANSAmed).

