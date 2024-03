ANSAmed - Agenda settimanale dall'1 al 7 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 1mo al 7 aprile: LUNEDÌ 1 APRILE BEIRUT - Mostra dal titolo 'Tools For After', un'esposizione che fa il punto sull'innovazione della cultura del progetto in Italia con oggetti reali, immagini e filmati (fino al 7).TUNISI - Prosegue la 40/ma edizione del Festival della Medina di Tunisi (fino al 6 aprile).MARTEDÌ 2 APRILE LISBONA - Inaugurazione del nuovo governo.BEIRUT - Mostra fotografica dal titolo 'A City, a Tale' (Una città, un racconto), dedicata a Gabriele Basilico, celebre architetto e fotografo milanese che ha dedicato proprio alla capitale libanese una porzione significativa della sua attività professionale (fino al 6).ALGERI - 5° anniversario delle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika.MERCOLEDÌ 3 APRILE IL CAIRO - Il presidente Abdel Fattah al-Sisi presta giuramento per il suo terzo mandato.BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri europei dei Trasporti (fino al 4).BRUXELLES . Nato, riunione dei ministri degli Esteri.GIOVEDÌ 4 APRILE Nessun evento da segnalare VENERDÌ 5 APRILE Nessun evento da segnalare SABATO 6 APRILE Nessun evento da segnalare DOMENICA 7 APRILE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA