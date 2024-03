Tajani, Israele non attacchi Rafah e accetti il cessate il fuoco

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAR - "Credo che Israele non debba fare l'attacco a Rafah, debba accettare il cessate il fuoco, ottenere il rilascio dei suoi ostaggi e permettere di far arrivare ai civili palestinesi gli aiuti alimentari. Credo che debba fare una scelta, non può rimanere isolato, continuare a insistere per un attacco a Rafah rappresenta un grave errore anche per la salvezza degli ostaggi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tagadà su La7. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA