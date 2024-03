Onu, 'la sofferenza a Gaza deve finire, serve la tregua adesso'

(ANSAmed) - NEW YORK, 26 MAR - "Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco e del rilascio di tutti gli ostaggi adesso. La sofferenza deve finire". Lo ha detto il coordinatore speciale dell'Onu per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, in Consiglio di Sicurezza. "Il devastante conflitto a Gaza continua insieme alla violenza quotidiana nella Cisgiordania occupata. Nella Striscia, l'impatto umanitario delle ostilità è stato catastrofico e peggiora ogni giorno, mentre le demolizioni e i sequestri di strutture di proprietà palestinese sono continuati in tutta la Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est". (ANSAmed).

