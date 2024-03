'L'Ue verserà 160 milioni alla Tunisia per fermare i migranti'

BRUXELLES - L'Ue intende versare fino a 164,5 milioni di euro in tre anni alle forze di sicurezza tunisine per ridurre i flussi migratori. Lo rivela il Financial Times, ricordando l'accordo firmato lo scorso anno con cui Bruxelles aveva promesso a Tunisi 105 milioni di euro di finanziamenti per la migrazione, gran parte dei quali non ancora erogati. Secondo il quotidiano della City, l'Ue tuttavia spenderà complessivamente molto di più per l'immigrazione nell'ambito di diversi flussi di finanziamento nei prossimi tre anni, con circa due terzi dei 278 milioni di euro previsti destinati alla sicurezza e alla gestione delle frontiere. Il resto finanzierà programmi come il rimpatrio dei migranti nei loro Paesi d'origine, la lotta al traffico di esseri umani e la protezione dei rifugiati. I programmi finanziati dall'Ue che coinvolgono le forze di sicurezza tunisine, spiega il Ft, comprendono un'accademia di formazione per la guardia marittima nazionale del Paese, realizzata in collaborazione con la polizia federale tedesca. I fondi dell'Ue serviranno a finanziare anche attrezzature come radar e navi per la guardia nazionale, oltre a posti di frontiera terrestri. Le forze di sicurezza tunisine hanno aumentato le intercettazioni di imbarcazioni nel Mediterraneo da quando, lo scorso agosto, sono aumentati gli arrivi di migranti in Italia. Secondo i diplomatici europei e il personale umanitario internazionale, le forze di sicurezza tunisine sono state coinvolte in numerose detenzioni ed espulsioni illegali di migranti e richiedenti asilo.

