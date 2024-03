Israele, 'riconoscere la Palestina ricompensa il terrorismo'

(ANSAmed) - MADRID, 25 MAR - "Le dichiarazioni del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez sul riconoscimento di uno Stato palestinese, così come la dichiarazione congiunta di Spagna, Malta, Slovenia e Irlanda sulla loro disponibilità a riconoscere uno Stato palestinese, costituiscono una ricompensa per il terrorismo": lo afferma un comunicato diramato da Lior Haiat, portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, e ripreso da media iberici. Il riferimento è a una dichiarazione congiunta di quei quattro Paesi europei resa nota lo scorso venerdì, seguita poi da dichiarazioni di Sánchez (che aveva già più volte aperto al riconoscimento della Palestina da parte della Spagna nei mesi scorsi). Secondo il comunicato israeliano, "una risoluzione del conflitto" nella regione "sarà possibile solo attraverso negoziati diretti tra le parti" e "qualsiasi impegno nel riconoscimento di uno Stato palestinese non fa altro che allontanare il raggiungimento di una soluzione e aumentare l'instabilità regionale". (ANSAmed).

